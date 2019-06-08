شرطة استراليا تضبط ممتلكات صينية في إطار تحقيق بشأن غسل الأموال

جدة - عمرو شويل سيدني- الخليج 365:

أعلنت الشرطة الاتحادية الاسترالية اليوم السبت، أنها ضبطت ممتلكات مملوكة لصينيين في ملبورن، بقيمة 1ر4 مليون دولار (9ر2 مليون دولار أمريكي) وصادرتها لحساب صندوق حكومي في إطار تحقيق بشأن غسل أموال صينية.

يأتي ذلك في أعقاب تحقيق مشترك من قبل الشرطة الاسترالية ووزارة الأمن العام الصينية بشأن أموال خارج البلاد، يزعم أنه يتم غسلها في استراليا من جانب مواطنين صينيين.

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وترددت مزاعم في محكمة ملبورن العليا أنه تم إدراج الأصول بوصفها مملوكة لمواطن صيني يعمل تحت اسم مستعار .

وغادر المواطن الصيني 32/ عاما/ بعد ذلك استراليا ويُعتقد أنه نقل المال إلى منطقة الكاريبي، طبقا لما ذكرته الشرطة في بيان.

وأمرت المحكمة بمصادرة منزلين وأحد الممتلكات التجارية في ملبورن بعدما لم يستجب المواطن الصيني لأوامر المحكمة.

وسيتم تحويل المال، الذي يتم تحصيله من خلال المزاد العلني للأصول إلى برامج انفاذ القانون ومنع الجريمة.