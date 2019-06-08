ايران: العقوبات الأميركية الجديدة علينا تجعل الحديث مع أمريكا فارغاً

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

قالت الحكومة الايرانية اليوم السبت أن العقوبات الأميركية الجديدة بحقها تجعل الحديث عن استئناف المحادثات “فارغا”. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية السبت أن العقوبات الأميركية الجديدة على مجموعة كبرى للبتروكيماويات تثبت “زيف” موقف الولايات المتحدة التي أبدت استعدادا للتفاوض مع طهران.

وقال عباس موسوي في بيان صدر غداة إعلان واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على “شركة الخليج الفارسي للبتروكيماويات، إن “أسبوعا واحدا فقط كان كافيا لإثبات زيف مزاعم الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) بالتفاوض مع إيران”.