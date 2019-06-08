عبدالله: جهدنا سيكون للتخفيف من وقع الأرقام الجامدة في الموازنة

شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "كل جهدنا كحزب تقدمي اشتراكي سيكون للتخفيف من وقع الأرقام الجامدة في ​الموازنة​، وتغليب الحس الاجتماعي والانساني، دون المس بواقع ضرورة تخفيض ​العجز​، عبر حلول مستدامة وليس مؤقتة".

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