محافظ بعلبك الهرمل: الإجراءات الأمنية مستمرة ولن يوقفها أي شي

أشار ​محافظ​ ​بعلبك​ الهرمل ​بشير خضر​ اثر لقائه وفدا من السفارة ​اليابان​ية في لبنان ضم القائم بالأعمال نارايوكا إلى انه "استقبلنا اليوم وفدا من سفارة اليابان برئاسة القائم بالأعمال في السفارة السيد نارايوكا، لأن سعادة السفير متواجد خارج لبنان، وهذه الزيارة كان الهدف منها الاطلاع أكثر على المستوى الأمني الذي وصلت إليه محافظة ​بعلبك الهرمل​، تمهيدا للسماح إلى السواح اليابانيين بزيارة بعلبك، وقد اطلع الوفد على كل الأمور التي ينبغي الإطلاع عليها، وتلقى كل التطمينات، وشرحنا له بكل شفافية تطور الوضع الأمني في بعلبك الهرمل منذ خمس سنوات حتى اليوم، وفي آخر الشهر الحالي سيكون هناك إعادة تصنيف للمنطقة، ونحن سعداء جدا بأن نرى مجددا السواح يتوافدون إلى لبنان من مختلف دول العالم، ولا سيما إلى محافظة بعلبك الهرمل، وكلنا نعلم بأن السائح الياباني بشكل خاص هو سائح مميز، ومن أهم السواح الموجودين في العالم".

وأضاف: "هذا إنجاز أمني جديد، وكل الشكر للأجهزة الأمنية على عملها وإنجازاتها منذ أكثر من سنة، حتى استطعنا اعادة بعلبك الهرمل إلى المستوى الأمني الذي يليق بها ويليق بأهلها".

وردا على سؤال عما إذا كانت الخطة الامنية في المنطقة ما زالت متواصلة وفعالة، قال خضر: "نحن في الحقيقة لا نسميها خطة أمنية، وإنما هي إجراءات أمنية مشددة ومتواصلة، علما بأن الواقع الأمني الذي نعيشه اليوم في بعلبك الهرمل هو الوضع الطبيعي، بينما التفلت الذي عشناه في السنوات الماضية هو الاستثناء، فحالة الاستقرار الأمني التي نعيشها، وأن تكون بعلبك الهرمل آمنة هي ​الحياة​ الطبيعية. والإجراءات الأمنية مستمرة ولن يوقفها أي شي".