الصايغ: بذهنية صغائر الأمور والمحاصصة لا يمكن جمع البلد

لفت نائب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" الوزير السابق سليم الصايغ، الى أن "التسوية السياسية في لبنان بنيت على اساس تفاهم معراب، وإذا سقط هذا التفاهم سقطت التسوية"، مشيرا الى "أننا من الأساس وقفنا ضدها لأنها أقيمت على حسابات معينة تحت عنوان المصالحة من دون أن يعترف أي فريق بخطئه".
وشدد الصايغ في حديث تلفزيوني على أنه "بذهنية صغائر الأمور والمحاصصة لا يمكن جمع البلد ونحن بحاجة لنفضة"، متسائلا: "لكن هل رئيس الجمهورية قادر على قلب الطاولة والبدء بالاصلاح من الأعلى الى الأسفل؟".
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