النشرة:عسكريون اسرائيليون اجتازوا خط الانسحاب عند بركة بعسائيل خراج كفرشوبا

أفاد مراسل "النشرة" في حصابيا بأن "​دورية اسرائيلية​ قوامها 7 عسكريين اجتازت خط الانسحاب عند بركة بعسائيل خراج ​كفرشوبا​ ودخلت إلى المنطقة المتنازع عليها لحوالي ربع ساعة قبل ان تعود جنوبا وبهذه الاثناء اتخذت وحدات ​الجيش اللبناني​ التدابير الامنية الميدانية تحسبا لأي طارئ كما وباشرت اتصالاتها مع قوات اليونيفيل لمعالجة هذا الخلل".

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