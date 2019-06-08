بو صعب للضباط في قيادة منطقة الشمال: الخطر موجود ولبنان يتكل عليكم

وصل وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ الى ​القبة​ في ​طرابلس​، في اطار جولة له تشمل طرابلس وعدد من المعابر غير الشرعية.

وتوجه الى الضباط قائلا: "معظم الذين كانوا يقاتلون في ​سوريا​ هم من الإرهابيين المحتملين والخطر موجود و​لبنان​ يتكل عليكم ولا نريد لمعنوياتكم أن تتأثر بما يجري في ال​سياسة​".

وفي تصريح من قيادة اللواء 12 في طرابلس، شدد بو صعب على "أننا لا نريد أن تتأثر معنوياتكم لا بالكلام عن الموازنة ولا غيرها والأمر نحله ب​السياسة​".

واستمع بو صعب لشرح مفصل بالصوت والصورة عن العملية الإرهابية التي نفذها عبد الرحمن مبسوط في طرابلس وهو يتفقد في هذه الأثناء سرية النقيب الشهيد حسن فرحات.