وصل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب الى القبة في طرابلس، في اطار جولة له تشمل طرابلس وعدد من المعابر غير الشرعية.
وتوجه الى الضباط قائلا: "معظم الذين كانوا يقاتلون في سوريا هم من الإرهابيين المحتملين والخطر موجود ولبنان يتكل عليكم ولا نريد لمعنوياتكم أن تتأثر بما يجري في السياسة".
وفي تصريح من قيادة اللواء 12 في طرابلس، شدد بو صعب على "أننا لا نريد أن تتأثر معنوياتكم لا بالكلام عن الموازنة ولا غيرها والأمر نحله بالسياسة".
واستمع بو صعب لشرح مفصل بالصوت والصورة عن العملية الإرهابية التي نفذها عبد الرحمن مبسوط في طرابلس وهو يتفقد في هذه الأثناء سرية النقيب الشهيد حسن فرحات.
كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب للضباط في قيادة منطقة الشمال: الخطر موجود ولبنان يتكل عليكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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