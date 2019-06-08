صحناوي: لا بد ان يصبح لبنان مركزا للتكنولوجيا

شدد النائب نقولا صحناوي خلال مشاركته بمؤتمر الطاقة الاغترابية على انه "لا بد ان يصبح ​لبنان​ مركزا للتكنولوجيا وبما يتعلق ب​البنى التحتية​ للاتصالات نحن على وشك ان نحصل على بنى تحتية شبيهة بالدول المتطورة ونعني بذلك الجيل الرابع".

وأضاف "من الآن حتى سنة لا بد ان يصبح لدينا الاسلاك البصرية بالمناطق التي فيها الكثير من السكان، فيجب النظر إلى المستقبل بطريقة إيجابية وأن يكون لدينا بنى تحتية شبيهة ب​السويد​ وغيرها".