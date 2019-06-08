العثماني يسافر إلى ليبروفيل بتكليف من الملك

توجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الجمعة إلى ليبروفيل، عاصمة جمهورية الغابون، وذلك بتكليف من الملك محمد السادس.
وسيمثل العثماني الملك، في مراسيم الذكرى العاشرة لوفاة الرئيس الغابوني عمر بونغو، والتي من المنتظر أن يحضرها عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.
وقال ديوان رئيس الحكومة، إن الحضور المغربي في ليبروفيل، يأتي “في إطار العلاقة المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية الغابون وبين قيادتي البلدين”.
وعمر بانغو، ظل رئيسا للغابون بين 1967 و2009، يعتبر من أقدم الحكام في السلطة في العالم حيث إنه تولى السلطة في 2 دجنبر 1967 خلفا للرئيس السابق ليون إمبا.
وارتقى الرئيس الغابوني بالمناصب السياسية بسرعة في عهد الرئيس ليون امبا، واستلم الحكم بعد وفاة الرئيس عام 1967، وظل بالحكم حتى وفاته في 8 يونيو 2009.
كان عمر بانغو مسيحيا، واعتنق الإسلام في عام 1973 وغير اسمه الأول إلى عمر.
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