اتفاق أميركي مكسيكي بشأن الهجرة وإلغاء الرسوم الجمركية العقابية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، إن واشنطن توصّلت إلى اتفاق مع مكسيكو سيتي بشأن الهجرة، وبالتالي فإنّ الرسوم الجمركية العقابية التي كان يهدّد بفرضها على المكسيك "تمّ تعليقها إلى أجل غير مسمّى".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "يسعدني أن أبلغكم بأنّ الولايات المتحدة توصّلت إلى اتفاق موقّع مع المكسيك. الرسوم الجمركية التي كان مقرّراً فرضها من قبل الولايات المتحدة يوم الإثنين ضدّ المكسيك، تمّ بالتالي تعليقها إلى أجل غير مسمى".

وأضاف أنّ "المكسيك وافقت بدورها على اتّخاذ تدابير قوية لوقف تدفّق المهاجرين عبر المكسيك إلى حدودنا الجنوبية".

وأوضح أن هذه التدابير ستؤدّي إلى "خفض كبير أو القضاء على الهجرة غير الشرعية القادمة من المكسيك إلى الولايات المتحدة"، مشيرا إلى "تفاصيل الاتفاقية ستنشرها قريبا وزارة الخارجية".

وبعيد دقائق من تغريدة ترامب أعلنت الولايات المتحدة والمكسيك في بيان مشترك أنّ مكسيكو ستتّخذ "إجراءات غير مسبوقة" لمكافحة الهجرة السرية.

وجاء في البيان المشترك أنّ من بين الإجراءات التي التزمت المكسيك بتنفيذها "نشر حرسها الوطني في عموم أنحاء البلاد، ولا سيّما عند حدودها الجنوبية".

وأضاف أنّ المكسيك وافقت أيضا على أن تستقبل كل المهاجرين الذين يعبرون أراضيها إلى الولايات المتحدة طلبا للجوء، وذلك بانتظار نظر المحاكم الأميركية بهذه الطلبات.

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وكانت إدارة ترامب طالبت مكسيكو مرارا باتخاذ خطوات صارمة لوقف تدفق مئات آلاف المهاجرين القادمين من دول أميركا الوسطى عبر الأراضي المكسيكية إلى الولايات المتحدة، مصرّة على ضرورة أن تغلق المكسيك حدودها الجنوبية مع غواتيمالا وأن توافق على السماح لطالبي اللجوء بتسجيل طلباتهم داخل الأراضي المكسيكية.

وهدّد ترامب الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة خمسة بالمئة اعتبارا من الإثنين على جميع الصادرات المكسيكية إلى بلاده. وأضاف أن النسبة سترتفع بمعدل خمس نقاط مئوية كل شهر وصولا إلى 25 بالمئة، وستبقى عند هذا الحد إلى حين استجابة مكسيكو لمطالب واشنطن بشأن ضبط حركة الهجرة.

وزير الخزانة يشيد بالاتفاق

أشاد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشن، اليوم السبت، بالاتفاق بشأن الهجرة، ووصفه بأنه "مهم جدا جدا".

وقال منتوشن متحدثا إلى الصحافيين على هامش اجتماع وزارة المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في اليابان "إننا في غاية الارتياح للاتفاق الذي توصلنا إليه" مضيفا "نقدر كثيرا التعهدات التي قطعتها المكسيك لمساعدتنا في مسائل الهجرة الهامة هذه".

وتابع "بالتالي، وافق الرئيس على أننا لن نمضي قدما في الرسوم الجمركية" على المكسيك، مشيدا بهذه "النتيجة الهامة جدا" بعد مفاوضات صعبة جرت على مدى أيام.