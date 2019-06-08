حالة الطقس: انخفاض ملموس في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الجو ما بين غائم جزئيا حتى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.

وفي ساعات ظهر اليوم يحتمل سقوط أمطار محلية في الجليل والجولان السوري المحتل.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 31 – 18، الخالصة (كريات شمونه) 34 – 19، صفد 28 – 18، طبرية 35 – 23، الناصرة 31 – 20، حيفا 27 – 22، يافا 27 – 22، القدس المحتلة 26 – 17، عسقلان 26 – 22، عين جدي (البحر الميت) 37 – 27، بئر السبع 30 – 19، أم رشرش (إيلات) 36 – 24.

ويوم غد الأحد يتوقع أن يكون الطقس معتدلا في معظم المناطق وغائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.