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إصابة تسعة أشخاص بينهم طفل بحادث سير في الأنبار

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وقال إعلام مستشفى الفلوجة التعليمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المستشفى استقبلت ٩ أشخاص مصابين إثر حادث مروري على الطريق الرابط بين الفلوجة وعامرية الصمود".

وأضاف، أن "الملاكات الطبية والتمريضية في شعبة الطوارئ وبحسب الخطة التي وضعتها إدارة المستشفى، تمكنت من إسعاف هذه الحالات على الفور وذلك بعد حالة التأهب القصوى للملاكات الطبية التخصصية منها والتمريضية بالإضافة إلى الإدارية تحسبا لورود مثل هكذا حالات وإصابات خلال الأعياد والمناسبات الوطنية ومعالجتها بالسرعة الممكنة لانقاذ حياة المرضى والمصابين".


وأشار إلى أنه "تم إسعاف جميع هذه الإصابات بالرغم من أن إحداها في حالة حرجة تعود لطفل يبلغ من العمر ٧ سنوات"، مبيناً أن "المصابين الآن بصحة جيدة استعدادا لمغادرتهم المستشفى".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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