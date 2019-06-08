إصابة تسعة أشخاص بينهم طفل بحادث سير في الأنبار

وقال إعلام مستشفى الفلوجة التعليمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المستشفى استقبلت ٩ أشخاص مصابين إثر حادث مروري على الطريق الرابط بين الفلوجة وعامرية الصمود".

وأضاف، أن "الملاكات الطبية والتمريضية في شعبة الطوارئ وبحسب الخطة التي وضعتها إدارة المستشفى، تمكنت من إسعاف هذه الحالات على الفور وذلك بعد حالة التأهب القصوى للملاكات الطبية التخصصية منها والتمريضية بالإضافة إلى الإدارية تحسبا لورود مثل هكذا حالات وإصابات خلال الأعياد والمناسبات الوطنية ومعالجتها بالسرعة الممكنة لانقاذ حياة المرضى والمصابين".



وأشار إلى أنه "تم إسعاف جميع هذه الإصابات بالرغم من أن إحداها في حالة حرجة تعود لطفل يبلغ من العمر ٧ سنوات"، مبيناً أن "المصابين الآن بصحة جيدة استعدادا لمغادرتهم المستشفى".