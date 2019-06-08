'حمودي جوية'.. مشجع للصقور يؤازر فريقه في ليلة زفافه

2019-06-08 | 08:22
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حرص مشجع نادي القوة الجوية، "حمودي جوية"، على مؤازرة فريقه في مباراته أمام النفط في إياب ربع نهائي كأس العراق، أمس الجمعة.
حفل الزفاف، لم يمنع "حمودي" من التواجد في ملعب المباراة من أجل تشجيع ودعم فريقه، الذي لم يخيب ظنه وانتصر في المباراة لتكون الفرحة مزدوجة، الأولى حفل زفافه والثانية تأهل الصقور لنصف نهائي كأس العراق.
وتمكن القوة الجوية من بلوغ نصف فنهائي كأس العراق، بعدما تغلب على النفط 2-0، توالى على تسجيلها النيجري ويليان والقائد حمادي أحمد.
وتمكن القوة الجوية من بلوغ نصف فنهائي كأس العراق، بعدما تغلب على النفط 2-0، توالى على تسجيلها النيجري ويليان والقائد حمادي أحمد.
وسيواجه القوة الجوية، غريمه الأزلي الزوراء يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس العراق.
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