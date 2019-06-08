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نائبة تدعو الصدر لمحاسبة من قام بنشر أنشودة حاول من خلالها الاساءة للمالكي

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وقالت نصيف في بيان تلقت الخليج 365، ان "بعض المنحطين اخلاقياً انتجوا أنشودة في غاية السخف مليئة بالشتائم الموجهة الى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والمؤسف ايضاً ان الشخص الذي كتب هذه الانشودة الهابطة أساء أيضا الى أبناء الخط الصدري من خلال الإيحاء بأنهم كانوا في وقت من الاوقات يستخدمون السيارات التي تسمى (بطة) ويخطفون الاشخاص ويضعونهم في صندوقها الخلفي"، مبينة ان "المنشد الفاشل يتباهى بهذه الأشياء ".

وأضافت نصيف "نحن لسنا ضد جهة أو حزب، بل نحترم كل من يخدم العراق ويساهم في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للجميع، لكننا نأسف لحال البعض ممن يسجلون أناشيد مليئة بالتحريض والشتائم"، متسائلة "أين نحن من التقدم الحاصل في أبسط دول المنطقة؟ متى نتطور ويعيش شعبنا كما تعيش بقية الشعوب؟ متى نطور أنفسنا ونرتقي بتفكيرنا ونثقف انفسنا؟ متى نشعر بأننا تقدمنا خطوة واحدة الى الأمام؟".

ودعت نصيف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى "متابعة هذه القضية، ولا نريد فقط محاسبة من قام بهذا العمل، بل نأمل ان يتم منع كافة الاناشيد التي تحتوي على شتائم وتهديدات وتباهي بالقوة والأسلحة وغيرها"، معربة عن املها ان "يتركز اهتمامنا في المرحلة الحالية على نشر الوعي بين الجماهير وتثقيف الناس البسطاء وجعلهم يدركون بأن العالم من حولهم يختلف تماماً".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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