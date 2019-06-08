وأضافت نصيف "نحن لسنا ضد جهة أو حزب، بل نحترم كل من يخدم العراق ويساهم في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للجميع، لكننا نأسف لحال البعض ممن يسجلون أناشيد مليئة بالتحريض والشتائم"، متسائلة "أين نحن من التقدم الحاصل في أبسط دول المنطقة؟ متى نتطور ويعيش شعبنا كما تعيش بقية الشعوب؟ متى نطور أنفسنا ونرتقي بتفكيرنا ونثقف انفسنا؟ متى نشعر بأننا تقدمنا خطوة واحدة الى الأمام؟".
ودعت نصيف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى "متابعة هذه القضية، ولا نريد فقط محاسبة من قام بهذا العمل، بل نأمل ان يتم منع كافة الاناشيد التي تحتوي على شتائم وتهديدات وتباهي بالقوة والأسلحة وغيرها"، معربة عن املها ان "يتركز اهتمامنا في المرحلة الحالية على نشر الوعي بين الجماهير وتثقيف الناس البسطاء وجعلهم يدركون بأن العالم من حولهم يختلف تماماً".
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة تدعو الصدر لمحاسبة من قام بنشر أنشودة حاول من خلالها الاساءة للمالكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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