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عودة 12 عراقيا من مخيم الركبان في سوريا

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وقال مدير قسم الهجرة الخارجية في الوزارة احمد رحيم حسن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "لجنة استقبال العائدين في الوزارة استقبلت اليوم، عائلة عراقية مؤلفة من ١٢ شخصا بمطار بغداد الدولي بعد التنسيق مع وزارة الخارجية وسفارتنا بسوريا فضلا عن سلطة الطيران المدني والجهات الأمنية لغرض تسهيل عودتهم إلى البلاد".

وأضاف رحيم ان "الوزير وجه على أهمية استقبالهم وتسهيل إجراءات الوصول لمطار بغداد ونقلهم لمناطق سكناهم الأصلية في مدينة حصيبة بمحافظة الانبار".

الجدير بالذكر ان وزارة الهجرة والمهجرين تقوم بين الحين والآخر باستقبال عدد من الأسر العراقية العائدة طوعيا من خارج البلاد .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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