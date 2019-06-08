الرافدين يحدد مدة تسديد قرض 50 مليون لأصحاب المختبرات والمذاخر الطبية

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مدة منح قرض 50 مليون لتمويل اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية تصل الى خمس سنوات وبفترة إمهال لمدة 3 اشهر"، مبينا ان "القرض يكون بضمان رهن العقار المقدم من قبل المقترض من الدرجة الاولى لصالح المصرف كضمان".وأضاف المكتب ان "المصرف قرر ايضا منح 25 مليون دينار الى اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية شرط ان يقدم كفيل ضامن موظف مدني من دوائر الدولة الموطنة رواتبه لدى المصرف".

يذكر ان مصرف الرافدين باشر ومنذ عام 2016 بمنح قروض وسلف للموظفين والمواطنين في شتى المجالات وفق اليات وضوابط معينة.