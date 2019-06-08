واشنطن تعترف بجوازات السفر الفنزويلية المنتهية دعما لجوايدو‎

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، اعترافها بقرار حليفها زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو تمديد العمل بجوازات سفر مواطنيه المنتهية صلاحيتها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن طلب العديد من الفنزويليين المقيمين في الولايات المتحدة تجديد جوازات سفرهم، بعد أن أغلقت كراكاس بعثاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة.



وتلحق الولايات المتحدة بهذا القرار بـ11 دولة في أمريكا اللاتينية، سبقتها إلى الاعتراف بصلاحية جوازات السفر الفنزويلية المنتهية.

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ويواجه الفنزويليون المقيمون في الولايات المتحدة، والذين تجتاز بلادهم أزمة إنسانية وسياسية غير مسبوقة، مشاكل تفاقمت حدّتها منذ إغلاق كراكاس بعثاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة قبل أشهر، الأمر الذي منعهم من تجديد جوازات سفرهم عند انتهاء صلاحيتها.

وفي 21 مايو/أيار الماضي أصدر جوايدو مرسوماً يمدّد بصورة تلقائية ولمدة 5 سنوات صلاحية جوازات السفر الفنزويلية المنتهية مدتها.

وغرقت فنزويلا في يناير/كانون الثاني في أزمة سياسية كبرى، بعد أن استند المعارض خوان جوايدو إلى بند في الدستور لإعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، قائلا إن عملية إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو غير شرعية.