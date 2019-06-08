مقتل 4 عسكريين باكستانيين في انفجار عبوة ناسفة

قتل 4 عسكريين ​باكستان​يين بينما أصيب 4 آخرون في ​انفجار​ ​عبوة ناسفة​ يدوية الصنع في شمال غربي باكستان.

وأوضح ​الجيش الباكستاني​ أن إرهابيين استهدفوا مركبة عسكرية بعبوة ناسفة يدوية الصنع تم زرعها على جانب الطريق في بلدة خاركامار بمنطقة وزيرستان الشمالية.

ولفت الجيش إلى أن المسلحين زادوا من هجماتهم في منطقة وزيرستان، حيث شهدت الشهر الماضي، مقتل 10 من أفراد ​الأمن​ وإصابة 35 آخرين.

وتشهد باكستان، وهي دولة نووية يقطنها ما يقرب من 190 مليون نسمة، بين الحين والآخر، هجمات ضد الجيش و​الشرطة​ والمدنيين، تتبناها في معظم الحالات جماعات من الانفصاليين.