وزير الاقتصاد الفرنسي: رينو تعطي الأولوية للتحالف مع نيسان على شراكات أخرى

اعلن وزير ​الاقتصاد​ الفرنسي برونو لومير أن أولوية بلاده هي لـ"تعزيز التحالف بين شركتي رينو ونيسان قبل النظر في تقارب مع شركة سيارات أخرى".

وقال لومير في حديث مع وكالة "فرانس برس" على هامش اجتماع وزراء مالية ​مجموعة العشرين​ في فوكوكا بجنوب غرب ​اليابان​ إن ​الدولة​ مستعدة في هذا السياق "لخفض حصتها" في رأسمال رينو بنسبة 15 في المئة، وهي نقطة تثير توترا بشكل متكرر مع نيسان.