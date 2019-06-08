شكر الملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الجهود التي بذلها خلال فترة ترؤس بلاده لمنظمة التعاون الإسلامي.
جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما بمناسبة عيد الفطر السعيد، حيث تبادلا التهاني.
وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، أن "أردوغان والملك السعودي تناولا في اتصالهما الهاتفي، سبل تطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين".
وأضافت المصادر أنهما بحثا أيضا عددًا من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك بين أنقرة والرياض.
يذكر أن نهاية الشهر الماضي، سلّمت تركيا الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى المملكة العربية السعودية بعد أن كانت قد استلمتها عام 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك السعودية يشكر أردوغان على جهوده خلال ترؤس تركيا لمنظمة التعاون الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.