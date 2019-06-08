ملك السعودية يشكر أردوغان على جهوده خلال ترؤس تركيا لمنظمة التعاون الإسلامي

شكر الملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، على الجهود التي بذلها خلال فترة ترؤس بلاده ل​منظمة التعاون الإسلامي​.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما بمناسبة عيد الفطر السعيد، حيث تبادلا التهاني.

وذكرت مصادر في ​الرئاسة التركية​، أن "أردوغان والملك السعودي تناولا في اتصالهما الهاتفي، سبل تطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين".

وأضافت المصادر أنهما بحثا أيضا عددًا من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك بين أنقرة و​الرياض​.

يذكر أن نهاية الشهر الماضي، سلّمت ​تركيا​ الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى ​المملكة العربية السعودية​ بعد أن كانت قد استلمتها عام 2016.