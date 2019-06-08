فريلاند دعت كوبا للعب دور في عودة فنزويلا إلى الديمقراطية

رأت وزيرة ​الخارجية الكندية​، ​كريستيا فريلاند​، انه على كوبا دور لتلعبه في عودة ​فنزويلا​ إلى الديمقراطية.

وكان رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، قد أشار في وقت سابق إلى انه يمكن لكوبا أن تلعب دورا إيجابيا في حل الأزمة الفنزويلية، رغم أن كوبا من الدول التي تدعم بقاء الرئيس ​نيكولاس مادورو​ في الحكم.

وطلب زعيم المعارضة الفنزويلية، ​خوان غوايدو​، والذي تعترف به كندا و​الولايات المتحدة​ وعدد من الدول كرئيس مؤقت للبلاد، من ​واشنطن​ التدخل عسكريا في فنزويلا للإطاحة بالرئيس الحالي مادورو، بينما صرحت الإدارة الأمريكية أنها تدرس جميع الخيارات.