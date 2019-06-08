وزير الخزانة الأميركي يشيد بالاتفاق الأميركي المكسيكي حول الهجرة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن وزير ​الخزانة الأميركية​ ​ستيفن منوتشين​، أشاد خلال اجتماع ​مجموعة العشرين​، بالاتفاق الأميركي ​المكسيك​ي "المهم جدا" حول ​الهجرة​، مؤكدا "أننا في غاية الارتياح للاتفاق الذي توصلنا إليه، ونقدر كثيرا التعهدات التي قطعتها المكسيك لمساعدتنا في مسائل الهجرة الهامة هذه".

يذكر أن ​الولايات المتحدة​ والمكسيك، أعلنا في بيان مشترك أنّ ​مكسيكو​ ستتّخذ "إجراءات غير مسبوقة" لمكافحة الهجرة السرية.

وأوضح البيان أنه "من بين الإجراءات التي التزمت المكسيك بتنفيذها "نشر حرسها الوطني في عموم انحاء البلاد ولا سيّما عند حدودها الجنوبية"، مبينا أن "المكسيك وافقت أيضاً على أن تستقبل كل ​المهاجرين​ الذين يعبرون أراضيها إلى الولايات المتحدة طلباً للجوء، وذلك بانتظار نظر المحاكم الأميركية بهذه الطلبات".