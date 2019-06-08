الخارجية الأميركية تعترف بجوازات السفر الفنزويلية المنتهية صلاحيتها

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ اعترافها بقرار زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​ تمديد العمل بجوازات سفر مواطنيه المنتهية صلاحيتها، مستجيبة بذلك لطلب العديد من الفنزويليين المقيمين على أراضيها والذين لم يعد بإمكانهم تجديد جوازات سفرهم منذ قطعت العلاقات الدبلوماسية بين ​واشنطن​ و​كراكاس​.

وتلحق ​الولايات المتحدة​ بهذا القرار بـ11 دولة في ​أميركا اللاتينية​ سبقتها إلى الاعتراف بصلاحية جوازات السفر الفنزويلية المنتهية.

ويواجه الفنزويليون المقيمون في الولايات المتحدة والذين تجتاز بلادهم أزمة إنسانية وسياسية غير مسبوقة، مشاكل تفاقمت حدّتها منذ أغلقت كراكاس بعثاتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة قبل أشهر، الأمر الذي منه هؤلاء من تجديد جوازات سفرهم عند انتهاء صلاحيتها.