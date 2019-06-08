بولتون: إنفاق إيران أموالها على دعم الإرهاب سيزيد من سوء وضعها

رأى مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، إنه يجب إنهاء ما سماه 40 عاما من "حكم" الإرهاب في إيران، وأشار في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح إيران الفرصة لتحسين مستقبلها".
وأضاف بولتون إن إنفاق إيران أموالها على دعم الإرهاب سيزيد من سوء وضعها الاقتصادي.
هذا وتطال العقوبات 39 شركة تابعة لمجموعة "الخليج الفارسي للبتروكيماويات" داخل إيران وخارجها، وهي تنتج 50 % من صادرات إيران للبتروكيماويات.
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