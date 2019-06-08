بولتون: إنفاق إيران أموالها على دعم الإرهاب سيزيد من سوء وضعها

رأى مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​، إنه يجب إنهاء ما سماه 40 عاما من "حكم" ​الإرهاب​ في ​إيران​، وأشار في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ منح إيران الفرصة لتحسين مستقبلها".

وأضاف بولتون إن إنفاق إيران أموالها على دعم الإرهاب سيزيد من سوء وضعها الاقتصادي.

هذا وتطال العقوبات 39 شركة تابعة لمجموعة "​الخليج الفارسي​ للبتروكيماويات" داخل إيران وخارجها، وهي تنتج 50 % من صادرات إيران للبتروكيماويات.