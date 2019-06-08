النشرة: توقيف سوري في ابل السقي لدخول البلاد خلسة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن دورية من ​مخابرات الجيش​ أوقفت في بلدة ابل السقي قضاء ​مرجعيون​ السوري أ.ح.أ على خلفية دخول المنطقة خلسة وقد تم تسليمه إلى ​الشرطة العسكرية​ في ثكنة مرجعيون للتحقيق واجراء المقتضى القانوني.

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