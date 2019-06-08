مصدر أمني لـ "الشرق الأوسط": الإجراءات الإسرائيلية لا تؤشر إلى عملية عسكرية وشيكة

أوضح مصدر أمني لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "الإجراءات ال​إسرائيل​ية لا تؤشر إلى عملية عسكرية وشيكة، وربما تندرج ضمن خطوات ​الأمن​ الاحترازية التي تعتمدها قوات الاحتلال"، مؤكداً أن "التنسيق قائم بين ​الجيش اللبناني​ وقوات (اليونيفيل) العاملة في ​جنوب لبنان​، وتجري مراقبة الوضع عن كثب".

وأشار المصدر الأمني إلى أن "قوات الاحتلال وحدها مصدر الخطر وليس الجانب اللبناني، وإذا كانت إسرائيل راغبة في دفع الأمور إلى التصعيد، فهي قادرة على اختلاق الذرائع لتبرير أي عمل عسكري قد تلجأ إليه".