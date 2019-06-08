الطقس غدا غائم جزئيّاً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة".
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: غائم جزئيّاً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الداخلية والشمالية.
الأحد: غائم جزئيّاً الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، كما يتوقع تساقط بعض الأمطار المحلية خاصة في المناطق الداخلية خلال الفترة المسائية.
الإثنين: قليل الغيوم مغ ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخقفاض نسبة الرطوبة.
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