الطقس غدا غائم جزئيّاً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيّاً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الداخلية والشمالية.

الأحد: غائم جزئيّاً الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، كما يتوقع تساقط بعض ​الأمطار​ المحلية خاصة في المناطق الداخلية خلال الفترة المسائية.

الإثنين: قليل الغيوم مغ ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخقفاض نسبة الرطوبة.