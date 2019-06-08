شدد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أنه "من غير المقبول العودة الى الإستنسابية في منح الجنسية والتي لن تحقق العدالة، بل تضع المستحقين تحت رحمة الإعتبارات السياسية والمزاجية المعهودة، منذ سنة تقدمنا بإقتراح قانون للجنسية وما زال عالقا"، متسائلا: "لماذا التذاكي؟ فلتناقش الإقتراحات ويقر قانون عادل للجنسية غير عنصري إرحموا الناس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن: من غير المقبول العودة الى الاستنسابية في منح الجنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.