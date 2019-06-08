اليوم.. 32 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

يؤدي 32 ألفًا و400 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، داخل 80 لجنة موزعة على مراكز محافظة المنيا التسعة.

وكان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، شكّل لجنة عليا استعدادًا للامتحانات، تختص بوضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل وأثناء الامتحان ووضع خطط تأمين اللجان من الخارج وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحان من مقر الجهة المسئولة عن الطباعة الى مراكز التوزيع مع تأمينها وتقديم الدعم اللوجستى اللازم للجان .

وكلف المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم باستمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم طوال 24 ساعة وأن تكون على إتصال مستمر بغرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أية احداث قد تقع لاتخاذ ما يلزم بشأنه من اجراءات فورية، كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري الادارات التعليمية كل في نطاقه الجغرافي بتوفير اماكن المعيشة للمراقبين الوافدين للمحافظة مع توفير كافة سبل الاعاشة لهم.

وشدد المحافظ، على عدم ترك باب اللجنة " المدرسة مفتوحاً وعلى مدير المديرية ومديري الادرات التعليمية التسع توفير وسيلة الغلق وان تكون المفاتيح نسخة واحدة مع رئيس اللجنة شخصياً على ان يظل باب اللجان مغلقا حتى نهاية فترة الامتحان وعدم فتح الباب ما بين الفترتين وان يمنع نهائياً وجود التليفون المحمول أو اية اجهزة رقمية اخرى داخل اللجان .​