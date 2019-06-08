مايكل جوف المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا يعترف بماضيه "المؤسف"

قال مايكل جوف، وهو مرشح بارز لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنه تعاطى الكوكايين ويشعر "بأسف شديد" لتعاطيه في عدة مناسبات.
ونقلت صحيفة ديلي ميل عن جوف قوله، إنه تعاطى هذا المخدر في تجمعات اجتماعية عندما كان صحفيا شابا.
وقال "كان ذلك خطأ. أنظر إلى الوراء وأعتقد بأنني أتمنى لو لم أفعل ذلك. كان ذلك منذ 20 عاما وبالفعل كان خطأً. لكنني لا أعتقد بأن أخطاء الماضي تفقد المرء الأهلية".
ويأتي هذا الكشف في وقت يتسارع
واستقالت ماي من منصب زعيمة حزب المحافظين الحاكم يوم الجمعة مما أشعل رسميا منافسة على خلافتها قد تجعل حزبها يتبنى موقفا أكثر تشددا إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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