فنزويلا تعيد فتح حدودها مع كولومبيا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الجمعة أن فنزويلا ستعيد فتح حدودها بشكل جزئي مع كولومبيا، بعد نحو أربعة أشهر من إغلاقها.

وكتب مادورو على موقع تويتر "في إطار ممارسة سيادتنا، أمرت بفتح المعبر الحدودي مع كولومبيا في ولاية تاتشيرا يوم السبت".

وتابع "نحن شعب مسالم ندافع بإصرار عن استقلالنا وحقنا في تقرير المصير".

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وبعد نزاع مع بوجوتا بشأن المساعدات الإنسانية، أغلق مادورو الحدود مع كولومبيا في فبراير الماضي.

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وكان زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، قد حاول إدخال مساعدات عبر الحدود، وهو ما اعتبره مادورو ذريعة للتدخل العسكري في بلاده.