كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ترامب: لا عقوبات تجارية على المكسيك لإجرءاتها الصارمة ضد الهجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، توصل بلاده إلى اتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة، وبالتالي فإنّ الرسوم الجمركية العقابية التي كان يهدّد بفرضها على مكسيكو "تمّ تعليقها إلى أجل غير مسمّى".

وقال "ترامب" في تغريدة على تويتر: "يسعدني أن أبلغكم بأنّ الولايات المتحدة توصّلت إلى اتفاق موقّع مع المكسيك. الرسوم الجمركية التي كان مقرّرًا فرضها من قبل الولايات المتحدة يوم الاثنين ضدّ المكسيك، تمّ بالتالي تعليقها إلى أجل غير مسمى".

وأضاف أنّ "المكسيك وافقت بدورها على اتّخاذ تدابير قوية لوقف تدفّق المهاجرين عبر المكسيك إلى حدودنا الجنوبية".

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وأوضح أن هذه التدابير ستؤدّي إلى "خفض كبير أو القضاء على الهجرة غير الشرعية القادمة من المكسيك إلى الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى "تفاصيل الاتفاقية ستنشرها قريبًا وزارة الخارجية".

وطالبت إدارة "ترامب" مكسيكو، مرارًا باتخاذ خطوات صارمة لوقف تدفق مئات آلاف المهاجرين القادمين من دول أمريكا الوسطى عبر الأراضي المكسيكية إلى الولايات المتحدة، مصرّة على ضرورة أن تغلق المكسيك حدودها الجنوبية مع جواتيمالا وأن توافق على السماح لطالبي اللجوء بتسجيل طلباتهم داخل الأراضي المكسيكية.

وهدّد ترامب الأسبوع الماضي، بفرض رسوم جمركية بنسبة خمسة بالمئة اعتبارًا من الاثنين على جميع الصادرات المكسيكية إلى بلاده.

وأضاف أن النسبة سترتفع بمعدل خمس نقاط مئوية كل شهر وصولاً إلى 25 بالمئة، وستبقى عند هذا الحد إلى حين استجابة مكسيكو لمطالب واشنطن بشأن ضبط حركة الهجرة.