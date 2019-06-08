عاجل| ترامب يعلن التوصل لاتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة

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مباريات دولية ودية الأرجنتين - أساسي 5 x

02:10 1 نيكاراجوا - أساسي نيجيريا - أساسي - x

18:00 - زمبابوي - أساسي التصفيات المؤهلة ليورو 2020 كرواتيا - x

15:00 - ويلز روسيا البيضاء - x

20:45 - ألمانيا بلجيكا Advertisements - x

20:45 - كازاخستان اليونان - x

20:45 إيطاليا تركيا - x

20:45 - فرنسا كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019 الولايات المتحدة الأمريكية - x

17:30 - الإكوادور كوريا الجنوبية - x

20:30 - السنغال

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