الغارديان:توقف التحقيق في الهجوم على ناقلات نفط قبل قليل من التوصل لإدانة إيران

أشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية في ​تقرير​ بعنوان "توقف التحقيق في الهجوم على ناقلات نفط قبل قليل من التوصل لإدانة ​إيران​"، إلى ان "تحقيقا دوليا في ​مجلس الأمن الدولي​ توقف بشكل مفاجيء قبل التوصل لإدانة إيران بالهجوم على 4 ناقلات نفط في ​الخليج​ الشهر الماضي حيث توقف التحقيق عند الإشارة إلى أن "دولة معينة" دون تسميتها هي المسؤولة عن الهجوم.

واضافت أن ​الإمارات​ و​السعودية​ و​النرويج​ قدموا نتائج أولية للجنة التحقيق خلال اجتماع مغلق لأعضاء مجلس الأمن قبل عرض النتائج النهائية للتحقيق على أعضاء المجلس ليقرروا الرد المناسب. وأوضحت ان "​الولايات المتحدة​ قالت إن إيران في الغالب هي المسؤولة عن الهجوم على ناقلات ​النفط​ قرب السواحل الإماراتية وقدمت تقريرا مختصرا يشير إلى الطبيعة المعقدة للهجوم لكنه لم يوجه اتهاما إلى إيران".

وأشارت إلى ان الإمارات ربما تكون راغبة في الانتظار قليلا حتى ترى إن كانت أي اجهزة استخباراتية غربية قادرة على توفير معلومات تثبت التورط الإيران في الهجوم عبر أذرعها في المنطقة سواء ​الحوثيين​ او غيرهم".