اليونيسف: العدد الإجمالي المقدر لحالات زواج الأطفال يصل إلى 765 مليونا

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن " هناك ما يقدر بنحو 115 مليون فتى ورجل في جميع أنحاء العالم قد تزوجوا فيما كانوا أطفالا، 23 مليونا منهم قبل سن 15"، مشيرة الى أنه "استنادا إلى بيانات من 82 دولة، فإن العدد الإجمالي المقدر لحالات زواج الأطفال يصل إلى 765 مليونا".
وأوضحت المنظمة في الدراسة أن "زواج الذكور من الأطفال ينتشر في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وجنوب وشرق آسيا والمحيط الهادئ"، مبينة أن "28 في المئة من الذكور في جمهورية أفريقيا الوسطى تزوجوا عندما كانوا أطفالا، لتحتل المرتبة الأولى في زواج الأطفال الذكور. وبنسبة 19 في المئة، احتلت نيكاراغوا المرتبة الثانية ومدغشقر المرتبة الثالثة بنسبة 13 في المئة".
وفي هذا السياق قالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور "الزواج يسرق الطفولة ويضطر العروسان الطفلان إلى تحمل مسؤوليات قد لا يكون الكبار مستعدين لها"، موضحة أن "الزواج المبكر يؤدي إلى الأبوة المبكرة، وتأتي معه ضغوط إضافية لتوفير احتياجات الأسرة -مما يقلل فرص التعليم والعمل".
وشددت على أن "تزويج الفتيان والفتيات فيما لا يزالون أطفالا يتعارض مع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل"، مؤكدة أنه "من خلال إجراء مزيد من البحوث والاستثمار والتمكين، يمكننا إنهاء هذا الانتهاك".
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