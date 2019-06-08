مصادر معارضة للجمهورية: كيف يحكم البلد بهذا الجو من التفكك بالحكومة؟

أعربت مصادر نيابية معارضة عبر صحيفة "الجمهورية" عن سخطها مما آل اليه وضع البلد، مشيرة الى أنه "وحده الطاقم السياسي الحاكم يتحمّل مسؤولية هذا الانحدار". وسألت: "كيف يمكن ان يُحكم البلد بهذه العقلية، وفي هذا الجو من التفكّك داخل ​الحكومة​؟"، مشددة على أنه "آن الاوان لتتوقف مسرحية التكاذب المتبادل ومحاولة تخدير الناس بانجازات وهمية".

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