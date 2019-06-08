رد رئيس الحزب ​التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ على سؤال عن موقفه من كل التطورات الحاصلة محلياً لا سيما السجال البلدي المستجد بين ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ و​تيار المستقبل​؟ قائلا: "انا الآن في ​المختارة​ في استراحة، ولا مجال الآن للخوض في مجمل التطورات المحلية، خليهم ينبسطوا رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ووزير الخارجية ​جبران باسيل​".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: انا الآن باستراحة في المختارة "خليهم ينبسطوا الحريري وباسيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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