علمت صحيفة "الجمهورية" أن "ثمة توجهاً لدى "حزب الله" لإثارة موضوع مشاركة رئيس الحكومة سعد الحريري في القمم العربية التي عُقدت في مكة قبل ايام، والموقف الذي صدر عن الحريري خلالها، والذي اعتبره الامين العام للحزب خرقاً لمبدأ النأي بالنفس، ولا يعبّر عن موقف الحكومة اللبنانية بل يعبّر عن موقف الفريق السياسي الذي يمثله الحريري".
وسألت "الجمهورية" مصادر في "تيار المستقبل" حول هذا الموضوع، فأشارت الى أن "الحريري عبّر عن لبنان وتحدث باسم لبنان، و"حزب الله" لا يستطيع ان يتحدث ابداً عن النأي بالنفس"، متسائلة: "هل يندرج ما قاله نصرالله في خطابه الاخير حول الصواريخ في إطار النأي بالنفس؟ عندما يتحدثون عن هذه المسألة لدينا ما نقوله بالتأكيد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المستقبل للجمهورية: حزب الله لا يستطيع ان يتحدث ابداً عن النأي بالنفس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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