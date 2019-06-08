مصادر المستقبل للجمهورية: حزب الله لا يستطيع ان يتحدث ابداً عن النأي بالنفس

علمت صحيفة "الجمهورية" أن "ثمة توجهاً لدى "​حزب الله​" لإثارة موضوع مشاركة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في القمم العربية التي عُقدت في مكة قبل ايام، والموقف الذي صدر عن الحريري خلالها، والذي اعتبره الامين العام للحزب خرقاً لمبدأ ​النأي بالنفس​، ولا يعبّر عن موقف الحكومة ال​لبنان​ية بل يعبّر عن موقف الفريق السياسي الذي يمثله الحريري".

وسألت "الجمهورية" مصادر في "​تيار المستقبل​" حول هذا الموضوع، فأشارت الى أن "الحريري عبّر عن لبنان وتحدث باسم لبنان، و"حزب الله" لا يستطيع ان يتحدث ابداً عن النأي بالنفس"، متسائلة: "هل يندرج ما قاله نصرالله في خطابه الاخير حول ​الصواريخ​ في إطار النأي بالنفس؟ عندما يتحدثون عن هذه المسألة لدينا ما نقوله بالتأكيد".