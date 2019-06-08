مصادر للجمهورية: لقاء عقد بين الرئيس عون والحريري لرسم خريطة طريق العمل الحكومي

كشفت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" أن "لقاءً عقد بين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​، الغاية منه رسم خريطة طريق العمل الحكومي في المرحلة المقبلة"، مشيرة الى أنه "لدى رئيس الحكومة الكثير ليقوله حول بعض العثرات، والمطبات التي يفتعلها البعض في طريق حكومته. والتي ادّى البعض منها الى توتير العلاقة بين ​التيار الوطني الحر​ و​تيار المستقبل​".

ولم تستبعد المصادر عينها "عقد لقاء مماثل بين الحريري ورئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، الذي يُنتظر ان يعود من إجازته الخاصة بداية الاسبوع المقبل".

وفي هذا السياق، أكدت أوساط بري أنه "على الرغم من التوترات الحاصلة، لا خوف على الحكومة، بل تنتظرها مهام كبرى في المرحلة المقبلة، وخصوصاً لجهة مواكبة المستجدات الحدودية المتصلة بمسألة تثبيت الحدود ال​لبنان​ية، ولبنان يترقّب عودة الوسيط الاميركي في هذا الملف ​دايفيد ساترفيلد​ من ​اسرائيل​، بعد ايام، والذي يُفترض ان يأتي بالجواب الاسرائيلي حول الشرط اللبناني بالمفاوضات المفتوحة، حتى التوصل الى حل في شأن الترسيم المتوازن بين البر والبحر، والرافض للشرط الاسرائيلي بتحديد سقف زمني لستة اشهر لإتمام هذا الترسيم".