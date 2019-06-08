الرئيس الفنزويلي يأمر بإعادة فتح الحدود مع كولومبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت، بإعادة فتح الحدود مع كولومبيا في ولاية تاشيرا الواقعة غرب البلاد، والتي تتكدّس على مقربة منها أطنان من المساعدات الإنسانية التي أرسلها المجتمع الدولي إلى بلاده لكن حكومته رفضت إدخالها.



وقال مادورو في تغريدة على تويتر إنه "في إطار ممارستنا التامة لسيادتنا أمرت بفتح المعابر الحدودية مع كولومبيا في ولاية تاشيرا ابتداء من السبت".

ويرفض مادورو السماح بإدخال المساعدات الإنسانية وبالأخص الأمريكية، على الرغم من حاجة البلاد الماسة إليها، مبرراً رفضه بأن هذه المساعدات هي ستار لخطة واشنطن من أجل التدخل في بلاده.

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وغرقت فنزويلا في يناير/كانون الثاني في أزمة سياسية كبرى، بعد أن استند المعارض خوان جوايدو إلى بند في الدستور لإعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، قائلا إن عملية إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو غير شرعية.







واعترفت الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية وبلدان أمريكا اللاتينية بجوايدو، لكن مادورو لا يزال يحتفظ بدعم الصين وروسيا وكوبا.