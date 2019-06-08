مادورو يأمر بفتح حدود البلاد مع كولومبيا: نحن شعب مسالم

أصدر الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، أمرا بفتح حدود البلاد مع ​كولومبيا​ المجاورة، التي أغلقت في شباط الماضي.

وأوضح انه "تنفيذا إلى أقصى حد من سيادتنا، أمرت بفتح معابر الحدود مع كولومبيا في ولاية تاتشيرا، اعتبارًا من اليوم، نحن شعب مسالم نحمي بحزم استقلالنا وتقرير المصير".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. هذا واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.