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ترامب يعلن التوصل لاتفاق مع المكسيك بشأن التجارة والمهاجرين

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أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، عن التوصل إلى اتفاق مع ​المكسيك​ بشأن التجارة و​المهاجرين​، مؤكدا أن بلاده لن تفرض ​واشنطن​ رسومًا على البضائع المكسيكية اعتبارًا من يوم الاثنين. وأوضح ان "الرسوم التي خططت ​الولايات المتحدة​ لفرضها يوم الاثنين ضد المكسيك، بهذا الخصوص، تم تعليقها لفترة غير محددة".

وأضاف "وافقت المكسيك على اتخاذ تدابير صارمة" على الحدود مع الولايات المتحدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وأشار ترامب، إلى أن هذا "سيخفض بشكل كبير" تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك.

وكان وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، قال، "إن بلاده سترسل الحرس الوطني إلى حدودها الجنوبية مع ​غواتيمالا​ في إطار مسعى مكسيكي، لاحتواء تدفق هجرة أبناء أمريكا الوسطى التي أثارت غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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