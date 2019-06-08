مصادر التقدمي للأخبار:الحريري طلب من مكاوي تجاهل طلب الملاحقة لقزي

أوضحت مصادر ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ لـ"​الأخبار​" أن "تغريدة رئيس الحزب النائب السابق ​وليد جنبلاط​ عن ​محافظ​ ​جبل لبنان​ ​محمد مكاوي​ سببها التدخل السياسي لعدم ملاحقة رئيس بلدية ​الجية​ جورج القزي، الذي سبق أن سُرِّبت له تسجيلات تضمنت تحريضاً طائفياً في شهر نيسان الماضي".

واتهمت المصادر رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بأنه "هو من طلب من محافظ جبل لبنان تجاهل طلب الملاحقة لقزي، نزولاً عند رغبة وزير الخارجية ​جبران باسيل​ الذي قال إنه سيتولى لملمة الموضوع، فرضخ الحريري له".

من جهة اخرى، علمت "الأخبار"، أن ​الحزب الاشتراكي​ طلب من رئيس بلدية شحيم الحالي زيدان الصغير الاستقالة، وهدده بعقد جلسة للمجلس البلدي وإقالته، ولا سيما أن أغلب أعضاء ​البلدية​ هم من الحزب، لكنه لم يرضخ.

وأوضحت انه "حين تقرر عقد الجلسة، بدأ الضغط، إذ حاول الحريري تهديد عضوين في البلدية برزقهم. فهما يعملان في شركة طلب الحريري من صاحبها منعهما من حضور الجلسة، فكلّفهما الأخير عملاً خارج البلاد، لكنهما رفضا ذلك، وسيحضران الجلسة التي من المفترض أن تنعقد اليوم!".