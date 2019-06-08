مصادر مقربة من داعش للأخبار:لم يكن هناك بيعة رسمية بين مبسوط وداعش

ذكرت مصادر مقرّبة من تنظيم "داعش" لـ"الأخبار" أن عبد الرحمن مبسوط الذي نفذ اعتداء ​طرابلس​ "استجاب لطلب أمير المؤمنين بتنفيذ عمليات فردية مؤخراً لاستنزاف دول الطاغوت"، مؤكدة أنه "لم يكن هناك بيعة رسمية بين مبسوط وداعش".

وأشارت المصادر إلى أن "مبسوط من بين الأفراد الذين لا ينتمون إلى هيكلية داعش بارتباط مباشر، إنما يؤمنون بفكرها"، لافتة إلى أن "العملية فردية وتمويلها ذاتي من مبسوط نفسه".

وتحدثت المصادر عن "تعميم صدر عن قيادة داعش خاطب كل أخ مبايع أو غير مبايع، محب ومؤمن بفكرنا، بالقيام بعمليات استنزاف عبر ضرب مفاصل الدول في كل مكان".

وإذ نفت المصادر "انتماء مبسوط إلى صفوف التنظيم"، مؤكدة أنه "محب ومؤيد"، فإنها لفتت إلى أن "التنظيم تبنى العملية ونشر الخبر عنها في جريدة النبأ المعتمدة رسمياً من التنظيم.