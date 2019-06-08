كركي:الدولة اعترفت بالحقوق المترتّبة للضمان وهذا أمر إيجابي

أوضح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​ إنّه لم يطّلع بعد على كافة التفاصيل الواردة في ​قانون الموازنة​، مكتفيا بالإشارة الى أن نصّ القانون يُمثل اعترافاً من ​الدولة​ بالحقوق المترتّبة للضمان الإجتماعي "وهو أمر ايجابي"، لافتا الى أن المشروع كان يتضمن الغاء ​الفائدة​ المترتبة على هذه الديون، الا ان ​الحكومة​ تراجعت عن ذلك تجاوبا مع اقتراح الصندوق ووزارتي المال والعمل، القاضي بالإبقاء على الفائدة السنوية الموازية لمعدّل الفائدة على سندات الخزينة.

وأكد ان "القانون كرّس حقوق ​الضمان​ ما يعني أنه لم يعد هناك امكانية للتملّص من المسؤوليات"

وكانت اللجنة الفنية في ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​ قدّرت الاعتمادات المطلوبة العام الجاري بنحو 653 مليون ​دولار​، من بينها 289 مليوناً فوائد متوجبة على ديون الدولة ومليونا دولار مساهمة الدولة في اشتراكات المختارين، و149 مليوناً مساهمة في تقديمات المرض والأمومة.