الشريف: العملية الإرهابية التي شهدتها طرابلس معرضة للتكرار في أي منطقة

رأى المستشار السياسي لرئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​، ​خلدون الشريف​، أن "العملية الإرهابية التي شهدتها ​طرابلس​ معرضة للتكرار في المدينة كما في أي منطقة لبنانية أخرى، فالخلايا الإرهابية موجودة بكل مكان في العالم وقد ضربت في عدد كبير من الدول، وبالتالي المطلوب العمل اليوم على تعزيز الأمن الوقائي ورفع مستوى التضامن بين أهل الحكم، لأن الأمن الاجتماعي كما الأمن السياسي أساسيان لتوفير الاستقرار الأمني"، مشددا على أن "​القوى الأمنية​ تقوم بدور ممتاز، لكن المطلوب تنسيق أكبر في ما بينها ومتابعة الأشخاص المشكوك بهم بشكل لا يمس ​الأمن العام​ والأمن القومي".

ولفت الشريف في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الى أنه "من الطبيعي والمنطقي أن يعود العناصر الذين قاتلوا إلى جانب المجموعات المتطرفة سواء في ​سوريا​ و​العراق​ إلى المناطق ذات الغالبية السنية؛ إن كان طرابلس أو عكار أو ​البقاع الغربي​ وغيرها من المناطق، لأن كل هؤلاء من أبناء ​الطائفة السنية​، وبالتالي سيعودون إلى البيئة التي ينتمون إليها"، مبينا أن "ذلك لا يعني على الإطلاق أن هذه البيئة كلها متطرفة، بل على العكس تماماً، باعتبار أن عدد المتطرفين صغير جداً، وهو ما أثبتته التجربة الأخيرة حين عبّر أهالي طرابلس عن كرههم ولفظهم للعملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفتهم أصلاً"، مضيفا: "لا شك أن الأمن الوقائي عنصر أساسي للتعامل مع هؤلاء العناصر مع أهمية إنشاء مراكز تأهيل للخارجين منهم من السجون لإعادة تكوين شخصيتهم".