ذكرت مصادر سياسية لبنانية عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "السفراء الأجانب عقدوا اجتماعاً مع ممثلي المنظمات الدولية، ومن بينهم ​مفوضية شؤون اللاجئين​ التابعة للأمم المتحدة قبل ثلاثة أيام، وتحركوا باتجاه المسؤولين اللبنانيين، حيث أجروا اتصالات مع وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​، ووزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​؛ لمعرفة ملابسات ما جرى حول الإشكالات بين اللبنانيين و​النازحين السوريين​ في ​دير الأحمر​ في ​البقاع​، وللاستيضاح عن الأحداث".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للشرق الأوسط: إجتماع للسفراء الأجانب لمعرفة ما جرى بدير الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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