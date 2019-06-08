الشرق الأوسط: إصرار على رحيل النتزحين من دير الأحمر ضمن المهلة المحددة

كشفت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "طرح محافظ بعلبك الهرمل ​بشير خضر​ بنقل مخيم ​النازحين السوريين​ من ​دير الأحمر​ واستبدال به نازحين من مناطق ​اليمونة​ وغيرها، قوبل بالرفض، وثمة إصرار لديهم على رحيل السوريين ضمن المهلة المحددة التي أُعطيت للنازحين الذين تسببوا حسب رئيس بلدية دير الأحمر بمشكلات كثيرة، بينها حرق شبكة التوتر وزيادة عناصر الشرطة من أجل الحفاظ على أمنهم".

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