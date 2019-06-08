3,3 ملايين شخص فروا من فنزويلا منذ 2015

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سويسرا: افادت الامم المتحدة الجمعة أن نحو 3,3 ملايين شخص فروا من فنزويلا منذ نهاية 2015 بينهم مليون منذ تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، لافتة الى أنها اوفدت الممثلة انجيلينا جولي الى الحدود الكولومبية لتقييم كيفية التعامل إنسانيا مع هذا النزوح.

وقالت المفوضية العليا للاجئين في المنظمة الدولية ومنظمة الهجرة الدولية في بيان مشترك إن "وتيرة الخروج كبيرة".

واحصت المنظمات المتخصصة في الامم المتحدة وجود أربعة ملايين فنزويلي في الخارج بينهم 695 ألفا هجروا البلاد قبل "نهاية 2015".

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وتشهد فنزويلا منذ أشهر أزمة سياسية خطيرة في ضوء الصراع بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارض خوان غوايدو الذي اعلن نفسه رئيسا بالوكالة واعترفت به نحو خمسين دولة.

وتعاني البلاد ايضا أزمة اقتصادية خانقة مع حظر نفطي وعقوبات مالية فرضتها واشنطن في محاولة لاجبار مادورو على التنحي.

واوفدت الممثلة الاميركية انجيلينا جولي، سفيرة النيات الحسنة لدى المفوضية العليا للاجئين، الجمعة الى الحدود الكولومبية مع فنزويلا في مهمة تستمر يومين وتهدف الى تقييم كيفية التعامل الانساني مع نزوح الفنزويليين.