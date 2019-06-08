إصابة 20 شخصا على الأقل إثر اصطدام حافلة مدرسية بسيارة في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - ارفورت- (د ب أ):
أصيب 20 شخصا على الأقل، ثمانية منهم بإصابات خطيرة، إثر اصطدام حافلة مدرسية بسيارة في وسط ألمانيا يوم الجمعة.
وقالت الشرطة إن امرأة (75 عاما) كانت تقود السيارة وراكب كان يجلس بجانبها (80 عاما) من بين المصابين بإصابات خطيرة عندما قادت المرأة السيارة من أحد الطرق الجانبية أمام الحافلة المدرسية القادمة بالقرب من بلدة آرنشتات.
وأصيب أكثر من 20 شخصا من ركاب الحافلة التي كانت تقل 49 شخصا من طلبة مدرسة ثانوية تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، فضلا عن ستة مدرسين، ومن بينهم 6 مصابين بإصابات خطيرة .
وأضافت الشرطة أن بقية الطلبة والمصابين بإصابات طفيفة تمكنوا من إكمال رحلتهم عائدين إلى مدينة شتوتجارت جنوب ألمانيا في حافلة بديلة.
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